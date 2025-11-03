Pedullà: "Pioli non si dimette, al massimo rinuncia a qualcosa. Palladino mai in corsa e Vanoli..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato ulteriori dettagli sulla trattativa per la buonuscita fra la Fiorentina e Stefano Pioli. Il noto giornalista inoltre ha dato qualche novità sul suo possibile successore.

Trattative per la Buonuscita

“Lunga call con Pioli che ha ribadito di non volersi dimettere - scrive Pedullà sul suo profilo X - Al massimo rinuncia a qualcosa. Al massimo. Ora il club deve procedere se vuole la svolta (inevitabile)”.

I nomi per la panchina viola

Il giornalista prosegue parlando del possibile post-Pioli: “Preallertato Galloppa. Vanoli, almeno fin qui, non convince fino in fondo; mai in corsa Palladino; proposto De Rossi”.



