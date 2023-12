I convocati di Italiano: out Nico Gonzalez e un importante difensore (squalificato). Rientra Comuzzo

La Fiorentina ha pubblicato la lista dei giocatori convocati da Vincenzo Italiano in vista della partita contro il Parma in Coppa Italia, gara valevole per gli ottavi di finale della competizione. Out a sorpresa sia Nico Gonzalez che Martinez Quarta (squalificato), che risultano assenti dalla lista. Rientra invece Pietro Comuzzo, dopo la recente assenza tra i convocati. Terzo portiere ancora Vannucchi.

Questa la lista completa: