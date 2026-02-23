Ripa: "Questa Fiorentina mostra una compattezza diversa, basta vedere Mandragora. Fazzini? Al momento non è titolare"

Roberto Ripa, ex difensore e team manager della Fiorentina, ha commentato a Lady Radio la situazione che sta vivendo la squadra viola a poche ore dal match contro il Pisa.

Sulla partita contro il Pisa

“La partita di oggi dev’essere una prova di maturità. Adesso la Fiorentina ha preso coscienza della situazione di classifica e delle difficoltà incontrate lungo il percorso. Ora si vede una compattezza diversa e uno spirito di squadra diverso. Basta vedere per esempio Mandragora, che ha lasciato il pallone a Kean per il rigore contro il Como”.

Sulla formazione

"Sarà fondamentale fare risultato. Se vinci metti in difficoltà le squadre che ti stanno davanti. Sulla formazione è giusto confermare Solomon e Harrison. Fazzini è una seconda opzione a centrocampo. Ha giocato bene in Polonia ma per ora non lo terrei in considerazione come titolare".