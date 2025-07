I più grandi campioni della Fiorentina da Montuori a Kean

Si potrebbero fare tantissimi nomi di calciatori della Fiorentina che hanno vestito la maglia Viola e dominato le quote Serie A e non solo a colpi di gol, ma ci concentreremo soltanto sui grandi campioni, quelli che sono stati più fedeli e anche qualcuno che ha tradito la fiducia dei tifosi.

Antognoni, Baggio, Rui Costa, Batistuta, Toni e altri, sono tanti i calciatori forti che hanno calcato il prato verde dello stadio Franchi.

Montuori: protagonista del primo scudetto

Nacque in Argentina da padre di origini napoletane e madre africana, militò nella Viola dal 1955 al 1961 e con 71 gol “l’argentinapoletano” è il terzo miglior bomber della Fiorentina in Serie A e protagonista del primo scudetto della Viola.

Kurt Hamrin: il secondo miglior bomber Viola di tutti i tempi

Questo è un bomber di razza, che segnò 26 gol a stagione nei primi due campionati in Viola, infatti, Kurt Hamrin è il secondo miglior bomber all time del club a quota 151 gol, con il gap di soltanto una rete rispetto al bomber più prolifico dei Gigliati: tra poco scopriremo chi è, ma per i veri tifosi dal sangue Viola, non sarà di certo una sorpresa.

Antognoni: Il Capitano

Il campione del mondo 1982 segue Montuori nella classifica dei migliori bomber Viola di Serie A, perché ha realizzato 61 gol ed era un vero capitano di razza. Giocò nella Fiorentina dal 1972 al 1987, diventando una vera e propria bandiera della squadra: capitano per 12 stagioni.

Il Divin Codino

Sono cinque gli anni in Viola per Roberto Baggio, dal 1985 al 1990, periodo in cui segna 39 gol e incanta il Franchi e i suoi tifosi con le sue magie.

Dopo i Mondiali del ‘90 viene venduto alla Juve e il trasferimento scatena la rabbia dei tifosi Viola, che protestano energicamente. Nella pellicola intitolata Il Divin Codino, viene approfondito nei dettagli il rapporto di Baggio con la città di Firenze, che lo aiuta nei momenti più terribili dei suoi primi infortuni e che lancia nel mondo del calcio uno dei più grandi campioni di sempre.

Batigol: il miglior bomber viola di tutti i tempi

Ecco il leone del reparto offensivo Viola dal 1991 al 2000, in cui realizzò 168 gol totali in 269 match disputati con i Gigliati, di cui 152 gol in Serie A che lo rendono il dominatore incontrastato della classifica assoluta dei migliori bomber della Fiorentina.

Soprannominato Batigol, era una vera icona negli anni ‘90, tanto da entrare nelle parodie del programma televisivo Mai dire Gol, ideato e condotto dalla Gialappa's Band.

Rui Costa: i grandi tempi della Viola

Il portoghese è uno dei calciatori più vincenti negli ultimi 25 anni e anche alla Viola ha regalato il suo contributo. Ha segnato 38 gol dal 1994 al 2001 ma ha vinto 3 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana con la Fiorentina. Proprio così, durante i grandi tempi della Viola, era possibile veder giocare Rui Costa a supporto di Batistuta.

Luca Toni: la migliore media realizzativa

Il campione del mondo 2006 ha vestito la maglia Viola proprio nel periodo in cui vinceva il Mondiale, mettendo a segno 47 gol in 67 match e diventando il miglior bomber per media realizzativa: 0.70 gol per match.

Kean: bomber letale in Viola

Solo alla Fiorentina Moise Kean ha saputo esprimersi a livelli da vero bomber. Una stagione, la scorsa, vissuta da protagonista con questa maglia con 19 gol realizzati in campionato (secondo nella classifica cannonieri dietro a Retegui), 25 in totale.