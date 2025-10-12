Ndour al centro dell'Italia U21. E Pioli è pronto a valutarlo anche per una maglia da titolare

C'è anche lo zampino di Cher Ndour nel grandissimo cammino dell'Italia U21 fino a questo momento nel gruppo di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, con 3 vittorie su 3.

Sempre presente

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina è sempre presente nella mediana azzurra e anche nel 4-0 alla Svezia è uscito dal campo solo a risultato acquisito.

Pioli valuta

La Nazione scrive come Pioli lo stia valutando anche per una prossima maglia da titolare in casa Fiorentina, con l'azzurro che dopo un inizio promettente aveva perso il posto, salvo poi ritrovarlo con la grande prestazione contro il Sigma Olomuc.