L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Va bene giocare con leggerezza ma contro il Como mi aspettavo un atteggiamento diverso, soprattutto da parte dei calciatori che di solito giocano bene e che quindi potevano avere un'occasione. Tra l'altro la Fiorentina ha sempre onorato la Coppa Italia, mi è dispiaciuto uscire così. Fino a qualche settimana fa avrei detto di concentrarci sul campionato, ora sinceramente vedo l'opportunità di puntare anche sulle coppe, quindi ormai sulla sola Conference League".

“I giovani sono validi se…”

Poi ha aggiunto: “Sui giovani a Firenze non c'è equilibrio, non si può invocarli quando le cose vanno male e poi criticarli al primo errore. Il giovane interessante è quello che sa mantenere un rendimento più o meno costante, vi faccio l'esempio di Comuzzo che a me piace tantissimo ma che oggettivamente finora ha avuto troppi alti e bassi, sia durante la stagione sia all'interno dei novanta minuti”.