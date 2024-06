E così Beltran potrebbe saltare le prime quattro partite della nuova stagione della Fiorentina

Un'assenza non da poco, quella di Lucas Beltran che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi con l'Argentina U23 dal 24 luglio al 9 agosto. L'attaccante dell'Albiceleste, come sottolineato dal Corriere Fiorentino, potrebbe così tornare a Firenze a stagione iniziata, saltando completamente la preparazione con mister Palladino.

L'impegno a cinque cerchi sarà comunque una buona preparazione per il numero 9 viola, che però non lavorerà con la squadra e il nuovo mister. Se l'Argentina dovesse arrivare in fondo nel torneo olimpico (è tra le favorite) e considerando che la Serie A inizierà nel weekend del 17-18 agosto e almeno qualche giorno di vacanza, Beltran rischia di saltare le prime 3 partite in campionato e gli spareggi di Conference League, per poi rientrare subito dopo la sosta per le Nazionali di inizio settembre.