L'ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha commentato a Toscana TV il procedere dei lavori al Franchi. Di seguito le sue parole al programma Refresh.

‘Come si troveranno i soldi mancanti per il Franchi?’

“I lavori al Franchi sono partiti ma la questione non verte sul progetto intrapreso, che è più bello rispetto a ciò che è oggi il Franchi e non è in discussione, è un miglioramento, c’è l’idea della copertura. Il problema è che questo progetto verrà fatto con soldi pubblici ed il tema centrale è come si troveranno i 100 milioni che mancano”.

‘Fiorentina molto preoccupata sul tema stadio’

"Quali saranno le scelte politiche che dovremo fare per trovare questi 100 milioni, come gestire il contratto di appalto, che è complessissimo da realizzare in Italia, non mettere in campo un cantiere dai tempi indefiniti e che potrebbe essere molto lungo. Come recuperare un rapporto con la Fiorentina: non sarà sfuggito a nessuno che due giorni fa la Fiorentina è stata in audizione al Senato e ha rilasciato dichiarazioni molto complesse…diciamo così. La Fiorentina ha già messo in evidenza la grande preoccupazione al riguardo".