Barak di rientro dal prestito vuole convincere Paratici: una permanenza quasi impossibile, ma il ceco ci prova - FOTO

Nella lunga lista di rientranti dai prestiti pronti a tornare alla Fiorentina c'è anche quello di Antonin Barak: il ceco, dopo due stagioni tutt'altro che esaltanti passate in prestito, dovrà fare di tutto se vorrà convincere Paratici.

Mission impossible, ma…

Non si può dire che non ci stia provando: prima le dichiarazioni al miele per la Fiorentina, poi il rinnovo di contratto di un anno - propedeutico però solo a non perderlo a zero - e oggi… una foto sui social, indirizzata forse alla società. A riprova che, anche in un periodo di pausa, lui farà di tutto per tornare in rosa.

La foto