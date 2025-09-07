Masini poteva essere della Fiorentina. Il retroscena di mercato

Durante la festa in piazza De Ferrari a Genova per i 132 anni del club ligure, il centrocampista Patrizio Masini ha preso la parola dal palco dove ha raccontato un retroscena che lo avrebbe visto vicino a vestire la maglia della Fiorentina:

Il retroscena

“I nostri tifosi ci hanno abituato bene ma l’ultima partita è stata impressionante. Ne parlavo a fine gara con i miei genitori e la mia ragazza: il frastuono all’uscita dal campo era incredibile, raramente l’ho sentito così. C’era tanto entusiasmo, forse la nostra grinta lo ha alimentato ulteriormente. Ecco perché mi è dispiaciuto ancor di più per come è finita”.

Ecco spiegato il motivo

"Giocare nel Genoa era il mio desiderio da bambino - ha concluso -. Mi volevano anche Spezia e Fiorentina ma con papà scegliemmo il Genoa, anche perché mia madre è di Genova. Ora vivo un sogno e lavoro al massimo per tenerlo vivo".