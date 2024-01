“Nardella mi ha fatto sorridere”

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina e consigliere regionale della Lega Giovanni Galli è intervenuto riprendendo le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella di questa mattina: “Ha affermato di sentirsi come Sinner sulla questione stadio, in un delirio di onnipotenza francamente difficile da comprendere. Tutto questo perché la Fiorentina giocherà al ‘Franchi’ nel 2024/25. Ma come? Mi ha fatto veramente sorridere”.

“Quanti danni ha fatto, chiedete alla Fiorentina”

E aggiunge: “Fossi in Nardella, abbasserei la cresta. Probabilmente non si rende conto della quantità di danni che ha fatto. Per maggiori informazioni, chiedete pure alla Fiorentina e ai tifosi, dai quali è stato preso a pallate. Menomale che la giunta si avvicina, perché Firenze non ne può più di questa ‘nardellite’”.