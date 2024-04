Giambattista Venturati, preparatore atletico che per anni ha affiancato Prandelli sedendo, tra le altre, sulle panchine di Verona, Bari, Roma, Fiorentina, Galatasaray e della Nazionale Italiana, ha parlato al sito calciohellas.it. Queste le sue parole anche in vista della prossima sfida di campionato tra Fiorentina e Verona:

"Voglio fare i complimenti a Baroni e Sogliano, stanno facendo un’impresa incredibile. A gennaio dicevo ai miei amici al bar: “lasciate fare a Sogliano, è in gamba…”, avevamo lavorato insieme a Bari. Ha trovato ragazzi fisicamente perfetti, tecnicamente validi e li ha pescati in prospettiva, non già di prima fascia. Se il Verona si salva il valore di questi ragazzi si moltiplica. Il mio cuore si divide tra Hellas e Fiorentina, lì ho lavorato cinque anni. Se devo scegliere spero che vinca il Verona, la viola deve pensare alla coppa, ormai il suo campionato è finito. Ai gialloblù invece servono punti".