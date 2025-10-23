I gruppi di opposizione di centrodestra a Palazzo Vecchio – lista Schmidt, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – hanno annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti della prima cittadina di Firenze Sara Funaro, alla luce degli ultimi sviluppi sulla vicenda della casa della Fiorentina, l'Artemio Franchi.

‘Rivelazioni giunte solo dopo la tornata elettorale’

Il provvedimento, spiegano in una nota, arriva: “Alla luce delle rivelazioni della sindaca di Firenze circa il rinvio dei lavori di costruzione della nuova curva Fiesole dello stadio Franchi, informazioni giunte solo a mezzo stampa e, guarda caso, successivamente alla tornata elettorale”.

‘Gravi incertezze sui tempi del cantiere’

“Le forze di opposizione invitano inoltre le altre forze di minoranza e tutti i consiglieri di maggioranza scoraggiati e sconfortati per quanto accaduto” a sottoscrivere la mozione, denunciando ”le gravi incertezze che questo rinvio comporta in termini di allungamento dei tempi di cantiere”, il “rischio di definanziamento” e la possibile “rottura del rapporto fiduciario con la cittadinanza”.