Mandragora, scatta la proposta di matrimonio alla compagna Lucia. FOTO

In occasione del decimo anniversario di fidanzamento, il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, ha fatto la fatidica domanda alla propria compagna, Lucia Persico: “Vuoi sposarmi?”.

Proposta accettata con la stessa Lucia, che su Instagram, ha mostrato l'anello, portato assieme ad un grande mazzo di rose rosse. Atmosfera ultra romantica che ha spianato la strada al giocatore viola che è sulla via del recupero dopo l'operazione al menisco che ha dovuto fare dopo la gara contro i The New Saints.