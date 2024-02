Torino-Lazio, il recupero di stasera non vedrà in campo uno dei protagonisti di Sarri. Possibile forfait anche con la Fiorentina?

Questa sera la Lazio scenderà in campo per la partita da recuperare della 21° giornata in casa del Torino. Maurizio Sarri, tuttavia, ha deciso di non portare un attaccante titolare della sua squadra, verosimilmente per preservarlo in vista dello scontro diretto di Firenze.

Mattia Zaccagni non figura infatti nelle convocazioni appena diramate dalla società biancoceleste. Il giocatore, rientrato da poco da un infortunio all'alluce, sembra sia stato mantenuto precauzionalmente ai box per essere schierabile lunedì sera contro la Fiorentina. O almeno questo è ciò che riportano dalle parti della Capitale sponda laziale, dove, prima della Viola, si penserà al Toro per provare a scavalcare in classifica proprio la formazione di Italiano.