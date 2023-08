Perso Beltran, la Roma si porta a casa anche Lukaku dopo Azmoun: "Domani firmerò il contratto"

Alla fine la Roma il suo problema attaccante sembra averlo risolto con ben due pedine, dopo aver il confronto diretto con la Fiorentina per Lucas Beltran. Dopo l'iraniano Azmoun, già arrivato dal Bayer Leverkusen, alla corte di Mourinho infatti sbarcherà anche Romelu Lukaku che ai media belgi ha confermato di aver in programma il viaggio nella capitale per la firma sul contratto. In ottica viola, un affare che cambia un po' le carte in tavola in ottica griglia di partenza della Serie A.