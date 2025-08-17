Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle infrastrutture italiane che ospiteranno gli Europei del 2032, tema caro anche alla Fiorentina in quanto lo stadio Artemio Franchi è candidato come stadio per ospitare le partite della competizione.

"Ce la possiamo fare, l’Italia ce la farà. La perfetta organizzazione della Uefa Super Cup a Udine ha mostrato a tutti un modello italiano di successo per ospitare grandi eventi calcistici. In Friuli Venezia Giulia la Figc ha mostrato alla Uefa cosa è capace di fare l’Italia quando lavora di squadra per l’organizzazione di una manifestazione che genera importanti ritorni economici e una legacy duratura. Un modello che, con la

fondamentale collaborazione del Governo, possiamo e dobbiamo replicare su ampia scala in ottica Euro 2032. L’Europeo è l’occasione per dare un impulso fondamentale all’investimento nelle infrastrutture calcistiche di alto livello, ma è anche una grande opportunità per attrarre visitatori, investimenti, visibilità e soprattutto creare momenti di partecipazione e orgoglio collettivi".