Catena stende il Como, la Fiorentina Femminile non sbaglia e sale al secondo posto

Pochi minuti fa si è conclusa la sfida tra Como e Fiorentina Femminile, valida per la nona giornata di Serie A Femminile. Si trattava di una sfida di alta quota, le lariane erano infatti seconde in classifica, ma la squadra di Pinones Arce non si è fatta trovare impreparata regalando una vittoria importante ai propri tifosi: al fischio finale le gigliate trionfano per 1-3.

Partenza in salita, ma nella ripresa la Fiorentina dilaga

E pensare che la sfida per le ragazze viola era partita in salita. Al 28' infatti era arrivato il vantaggio del Como grazie ad una rete di Chidiac. La Fiorentina non molla e trova il pareggio poco prima dell'intervallo, al 41' con Tryggvadottir. Nella ripresa le ospiti dilagano grazie ad una doppietta di Michela Catena: con due reti, prima al 67' e poi al 76', l'attaccante viola mette il risultato in saccoccia. Tre punti che di fatto lanciano le viola in classifica.

La vittoria lancia le ragazze viola nei piani alti della classifica

In attesa della sfida di domani tra la capolista Roma e la Ternana, la Fiorentina con i tre punti di questo pomeriggio sale a quota 17 a -2 dalle giallorosse. Viola seconde in graduatoria a pari merito con la Juventus, che quest'oggi ha superato 2-1 il Napoli in casa.