Lungo e duro confronto nello spogliatoio viola dopo la partita: il faccia a faccia tra Vanoli e i giocatori

Ennesima sconfitta ed ennesimo dramma sportivo, quello consumatosi nel pomeriggio: protagonista la Fiorentina, che nemmeno dopo il cambio di allenatore ha saputo risollevarsi dalle condizioni pietose nelle quali versa.

Il confronto acceso

Non giunge quindi di sorpresa la notizia di un duro e lungo confronto, avvenuto negli spogliatoi del Mapei Stadium dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 3-1: il faccia a faccia tra Vanoli e i suoi uomini è solo l'ennesimo punto basso della stagione viola, e stavolta c'è l'impressione che non basterà l'unione del gruppo squadra per uscirne.

Sempre meno tempo

Il tempo, ormai, scorre inesorabile: siamo alla quattordicesima giornata e la Fiorentina, ancora, non ha vinto una partita in campionato. Mancare i tre punti anche alla prossima giornata, contro l'Hellas Verona, spalancherebbe totalmente la porta al peggiore epilogo possibile.