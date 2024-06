Belotti titubante sul Como, ma la Fiorentina non è un'opzione. Entro fine mese la risposta definitiva, con la Spagna sullo sfondo

Difficilmente ci sarà un rilancio della Fiorentina per Andrea Belotti. La volontà dell'attaccante, in questi giorni in trattativa con il Como, sarebbe quella non solo di rimanere in Serie A ma anche di giocare le coppe. Da qui i dubbi sul passaggio al neopromosso club lombardo, che come riporta TMW comunque riceverà una risposta definitiva entro la fine del mese (termine ultimo imposto anche dalla Roma).

Un'offerta anche dalla Spagna

Il Como e la Roma avevano trovato l'accordo per 5 milioni più bonus, ma ovviamente dovrà essere Belotti a decidere. Qualora non risultasse convinto e rifiutasse, restano sul tavolo offerte estere come ad esempio quella del Betis Siviglia. Improbabile invece, per non dire impossibile, che Belotti torni a vestire la maglia della Fiorentina.