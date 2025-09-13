Claudio Desolati, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva della partita di stasera tra i viola e il Napoli, ponendo l'accento sulle buone prestazioni di Kean e sul parco attaccanti a disposizione di Pioli.

Su Kean e le difese moderne

“La Fiorentina mi piace molto, la società ha fatto dei begli acquisti e i giocatori presi sono di grande valore: gli ci vorrà del tempo per conoscersi e studiare i movimenti che fanno. Kean l'ho visto in splendida forma con la Nazionale, e lo dico da ex attaccante, ma ai nostri tempi era difficile fare gol con questa frequenza, le marcature erano assillanti e c'era il libero: oggi è più facile, non ci sono più i grandi difensori di una volta. Normale che se lasci libero un giocatore come Kean, non lo riprendi più: è veloce e fisico, ma manca la motivazione del difensore che sta attaccato alla punta”.

Su Dzeko

“A Firenze abbiamo dei grandi campioni in attacco, io sono un grande fan di Dzeko, anche se non ha più l'età di una volta è un attaccante intelligente che gioca per la squadra e che sa essere incisivo in partita. Non reggerà 90 minuti, ma 35 li può giocare e stasera c'è la possibilità che giochi accanto a Kean”