In attesa di sfidare la Fiorentina, la Roma si prepara a blindare il proprio gioiello

Si avvicina Roma-Fiorentina, sfida in programma lunedì alle 20:45 e valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli, in attesa di conoscere i risultati di Lecce e Cremonese, possono ipotecare la salvezza mentre i giallorossi continuano la rincorsa alla Champions League.

La crescita di Malen: la Roma lo blinderà

Intanto il club, dopo il terremoto Ranieri-Massara, cerca le basi da cui ripartire anche per il futuro. E il protagonista numero uno è inevitabilmente Donyell Malen, il miglior acquisto del mercato di gennaio nel campionato italiano. I Friedkin sono pronti a blindarlo: come riporta il portale del Corriere dello Sport, la Roma pagherà certamente il cartellino di 25 milioni di euro, cifra valida per il riscatto.

Voci di mercato? Lui pensa alla Fiorentina

Attenzione, però, al mercato. Anche con il riscatto, ora Malen fa gola a tanti club, dal Barcellona al Chelsea, ma anche al Manchester United. Lui, per ora, non dà importanza a queste voci e pensa solo alla sfida contro la Fiorentina.