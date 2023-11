Da possibili compagni a rivali: dopo il no alla Fiorentina, Orsolini vuole rubarle l'Europa

Il retroscena l'ha raccontato lo stesso Orsolini dicendo di aver rifiutato la Fiorentina, non ritenuta step cruciale per la propria carriera. Una strizzata d'occhiolino enorme verso i suoi tifosi ma che, di fatto, lo pone tra gli avversari principali della squadra viola per il match di domani. Anzi, sarà proprio il rivale diretto di Nico Gonzalez secondo la lettura de La Gazzetta dello Sport.

Sono i due bomber, Nico con 5 gol, Orsolini con 4: entrambi mancini ed entrambi amanti della parte destra dell'attacco. Entrambi anche reduci da rinnovo di contratto e dunque punti di riferimento delle due parti dell'Appennino.