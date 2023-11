Sarà anche derby 'euroamericano' tra gli amici Commisso e Saputo. Eppure l'unico affare che lega i due club è quello di Pulgar

Siamo ancora a metà novembre ma quello che si prospetta tra Fiorentina e Bologna sa già di primo scontro verità, se di scontro diretto ancora non si vuole parlare. Sarà sfida dal sapore europeo vista la zona di classifica delle due squadre e soprattutto considerato l'ottimo avvio degli uomini di Thiago Motta, imbattuto da agosto.

Come riporta La Nazione, sarà però anche una sorta di derby americano tra Rocco Commisso e Joey Saputo, in ottimi rapporti anche dopo la visita al Viola Park del numero uno rossoblù. E dire che nonostante ciò, l'unico affare che ad oggi lega i due club è ancora quello di Erick Pulgar: era la prima estate viola di Commisso e il cileno sbarcò per una decina di milioni a Firenze.