Dove giocherà la prossima Fiorentina? Castellani favorito sul Padovani ma in caso di Europa...

In pochi ancora ne parlano ma siamo di fatto “alle porte coi sassi”: teoricamente infatti, a dicembre saranno assegnati i lavori per il primo lotto di opere di restyling del Franchi e a gennaio tali lavori dovrebbero partire. La convenzione firmata da Fiorentina e Comune prevede la consegna dell'impianto a fine maggio 2024 per andare a giocare altrove la stagione 2024/25.

La Gazzetta dello Sport approfondisce la questione, sostenendo però come minoritaria l'opzione ‘Padovani’, nonostante lo stanziamento di fondi già approvato dal Comune per ricostruirne una parte (l'altra spetterebbe proprio alla Fiorentina). La soluzione favorita insomma sarebbe una migrazione al ‘Castellani’ di Empoli, con l'esigenza però di trovare anche un'altra sede per eventuali gare europee della prossima stagione.