Il giornalista Marco Bucciantini ha fatto il punto sulla Fiorentina e sulla situazione in casa viola dopo la vittoria contro il Cukaricki. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Non ho visto un calo fisico. Dopo la sosta non si cala fisicamente, non si può. Io ho visto sconfitte di altro tipo, dove sei meno lucido e sereno. Il problema è dover crescere di condizione e personalità, anche perché una grossa parte dell'attacco è a scena muta”.

Sulla sfida contro il Bologna: “Sarà curioso testare la loro forza mentale. La Fiorentina fa sempre un po' di fatica contro le squadre solide fisicamente e messe bene in campo. Io, poi, sono estremamente incuriosito da Zirkzee. Per me è il miglior numero 9 del campionato, dopo Osimhen”.

E aggiunge: “Fiorentina, Bologna, Torino, Lazio, Atalanta e Monza sono le squadre che si giocano altri posti europei. Alla partita di domenica do un'importanza gigantesca, è a tutti gli effetti uno scontro diretto”.