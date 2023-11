L'ex calciatore Claudio Onofri ha parlato della Fiorentina, tornando anche all'ultima sfida di campionato persa contro la Juventus. Ecco le sue parole a Il Secolo XIX: “Per i bianconeri adesso arriva il Cagliari, che non ha nell'animo la spensieratezza dell'ottima Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola hanno buona qualità”.

Sul match tra viola e bianconeri: “La Fiorentina ha indiscutibilmente dominato per 80 minuti in lungo e in largo. Il fatto è che si è trovata davanti un muro invalicabile con tre giganti piazzati, condito dal miracoloso Szczesny”.