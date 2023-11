Il giornalista Alessandro Bocci ha analizzato la vittoria della Fiorentina contro il Cukaricki, soffermandosi sulla prestazione di M'bala Nzola. Ecco cosa ha detto a Radio Bruno Toscana: “Ha tirato un rigore che grida vendetta; un portiere normale, stando fermo, lo para senza neanche muoversi. Eppure l’aveva conquistato facendo tutto benissimo. Il problema è che, anziché sbloccarsi, si è spaventato e si è involuto ancora di più. Il problema è prettamente psicologico, non capisco perché così tanto”.

Sul Bologna: “La Fiorentina ha fatto grandi risultati facendo tantissimi gol, ma mostrando le fragilità difensive. Il Bologna è una squadra più solida e Thiago Motta è un giochista ‘ravveduto’, cioè ha sempre più di un piano. Partita durissima, loro psicologicamente stanno meglio e non si sono sobbarcati un viaggio infame come quello in Serbia. Temo molto questa gara, più di quella contro la Juventus".

Sulla squadra viola: “Nonostante la vittoria, la Fiorentina esce senza dubbio ridimensionata. C'è un'involuzione, chiaramente”.