Anche Dodô si unisce al coro: "Ora Nzola può sbloccarsi!". Ma per risolvere i suoi problemi non basterà un rigorino

La partita di ieri contro il Cukaricki è stata vista al Viola Park da tanti tifosi, dal direttore generale Joe Barone e da alcuni giocatori della Fiorentina. Tra questi Dodô, che ai microfoni del TGR Rai Toscana ha commentato così il gol di Nzola: “Sono contento che abbia segnato, così può sbloccarsi ancora di più".

Anche l'esterno brasiliano, dunque, si unisce al coro in supporto dell'attaccante angolano. E sia chiaro, è bellissimo che la squadra sia con lui e che compagni e allenatore lo supportino continuamente. L'impressione però è che serva qualcosa di più di un rigore, peraltro calciato in maniera rivedibile, per “sbloccarsi”.

A partire dall'atteggiamento, che in questo momento non è sufficiente così come probabilmente la condizione fisica. Nzola inoltre sta pagando evidentemente il salto di qualità e il metodo di gioco completamente diverso rispetto allo Spezia, dove rappresentava il terminale offensivo di una squadra che giocava di rimessa. Aspettare che si abitui alla filosofia della Fiorentina o cambiare qualcosa per aiutarlo? A Italiano l'ardua sentenza.