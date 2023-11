Zzzzzzz. Cinque minuti di partita. Un rigoruccio calciato da manuale (di come non va tirato un rigore) che fortunatamente finisce in rete. Poi un gioco, anzi, un non gioco inguardabile. Anticalcio, spettacolo di noia mortale, da pisolo sul divano. Non vale la pena sprecare altre parole. Volete fare festa per la vittoria su una squadra di cui, prima dei sorteggi nei gironi, i più ignoravano l’esistenza? Fate pure.

Maxime Lopez – 4 – Quasi sempre lontano dall’azione e dai compagni, nessun accenno di regia.

Ikone – 3 – Qualche retropassaggio e niente più.

Nzola – 5 – Si guadagna un rigore che batte da cani. Fortunatamente il pallone passa sotto il portiere. Poi ciondola là davanti senza dare altri grattacapi alla pur fragile difesa serba.

