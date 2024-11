L’ex difensore viola Daniele Adani sul canale YouTube ‘Viva el Futbol’ ha avuto modo anche di parlare del momento della Fiorentina, esprimendosi su vari temi centrali dell’avvio di stagione gigliato.

‘Palladino ha cambiato il proprio credo tirando fuori il meglio da tutti i calciatori’

“Ho incrociato Palladino dopo la vittoria con la Lazio, era sereno e contento, motivato, fiducioso di ciò che avrebbe fatto e l’ha fatto. Ha cambiato sistema di gioco, veniva da un credo e l’ha cambiato trovando il meglio da tutti i giocatori. È passato ad un 4-2-3-1 togliendo un centrale di difesa e scegliendo Ranieri e Comuzzo, non Martinez Quarta e Pongracic. I due difensori viola hanno fatto bene contro attacchi forti. Colpani con Dodô a destra si trova bene, il brasiliano è un treno, è incredibile, sembra fiorentino. Gosens non lo scopriamo certo adesso ma è stato una grande operazione”.

Il direttore tecnico viola Roberto Goretti

‘I risultati ottenuti cominciano ad essere tanti. Goretti è uno che fa calcio e studia calcio’

“La squadra è corta, vince alla grande dominando ma sa anche soffrire, come dimostrato con Genoa e Torino, sapendo vivere la partita in equilibrio e portare a casa un risultato più striminzito. I risultati cominciano ad essere tanti ed ottenuti in modo convincente e dalle parole di Palladino emerge come i suoi concetti abbiano attecchito. Nella dirigenza viola c’è anche Goretti, uno che non va a tante cene o aperitivi ma guarda partite, uno che fa calcio, studia calcio e segue calcio. Un gruppo costruito bene quello della Fiorentina”.