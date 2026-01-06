Il procuratore Giocondo Martorelli si è espresso sulla Fiorentina dopo la seconda vittoria in campionato della squadra di Vanoli, arrivata al Franchi contro la Cremonese.

‘La Fiorentina ha mostrato voglia di ottenere il risultato’

“Non parlerei ancora di rinascita della Fiorentina perché non sarebbe corretto, si è vista finalmente una squadra che sicuramente avrà avuto modo di lavorare con Vanoli molto a livello fisico e che sicuramente ha più gamba e ha dimostrato quell'anima che come più volte ho detto mancava. La Fiorentina, e si è visto fino all'ultimo minuto, perché quando si vincono le partite anche all'ultimo secondo significa che c'è una volontà importante, cioè la voglia di portare a casa il risultato, ha la cattiveria necessaria per determinare le partite più insidiose. Anche i subentrati hanno dimostrato grande abnegazione, grande coraggio e questo può essere l'inizio di un nuovo cammino da parte della Fiorentina”.

‘Ci sono tutte le qualità per salvarsi, pochi punti da recuperare’

“La Fiorentina ha tutte le qualità per salvarsi, sta prendendo sempre più condizione fisica e poi i risultati aiuteranno ad avere più coraggio, più autostima. Ci sono tutte le condizioni e le qualità per salvarsi, anche perché la salvezza non è lontanissima, quindi penso che sia alla portata di questa società: c'è tutto il girone di ritorno a disposizione, questi pochi punti li può recuperare senza problemi. Spero e mi auguro che Paratici possa far uscire quei calciatori che non hanno rispettato le attese e intervenire sul mercato con giocatori che da qui alla fine possano sposare il progetto di questa nuova Fiorentina”.