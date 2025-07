Mandragora e la convocazione tanto attesa. Il Betis osserva, ma il giocatore ha un'altra priorità...

Gli agenti del centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, restano in attesa di una convocazione al Viola Park per discutere il rinnovo del contratto del giocatore. E ogni giorno può essere quello buono in questo senso, scrive stamani La Nazione.

Contratto attuale

Quello attuale è in scadenza nel 2026, anche se c'è un'opzione per il rinnovo automatico di un anno, al raggiungimento di 25 presenze da 45 minuti.

Il Betis osserva, ma Mandragora…

II Betis Siviglia osserva la situazione, ma quanto messo sul piatto finora non può certo bastare per convincere la Fiorentina a cedere il giocatore. Il quale, dal canto suo, ha come priorità la permanenza in viola. Un fatto questo che potrebbe essere determinante ai fini di arrivare ad una fumata bianca tra le parti.