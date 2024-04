E se si svuota anche il 'frigo pieno' dei tifosi... un Franchi che via via svuotandosi: la Fiorentina ne ha solo cinque peggio in Serie A

I fronti su cui è ancora in corsa la Fiorentina (due, quelli delle coppe) e un possibile finale di stagione al cardiopalma parrebbero stridere con quello che in realtà è l'entusiasmo intorno alla squadra viola. “L'unico frigo sempre pieno è il nostro” scrissero gli ultras viola in risposta ad un'infelice uscita del compianto Barone. Il trend però sul riempimento del ‘Franchi’ è decisamente in picchiata e ad oggi siamo al 68%: solo cinque club di A hanno una statistica peggiore (Verona, Sassuolo, Empoli, Salernitana e Lazio).

Non solo la chiusura della Ferrovia per lavori, di mezzo c'è anche e soprattutto l'entusiasmo dell'ambiente, che avrebbe bisogno di essere riacceso. Se i dati sono questi, qualche spiegazione (e qualche domanda da farsi) al di là dei percorsi in Coppa Italia e Conference forse c'è.