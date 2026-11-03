Il messaggio in codice di Fagioli dopo le critiche: "Non vedo, non sento, non parlo" - FOTO

Arriva il messaggio social di Nicolò Fagioli dopo la vittoria contro il Sassuolo e un momento non facilissimo per il centrocampista viola.

Messaggio in codice

Il classe 2000 della Fiorentina ha postato una foto sui social con la frase: “Mizaru Kikazaru Iwazaru”. Un messaggio in codice giapponese, che dà una simil risposta alle ultime critiche arrivate.

La celebre frase

La celebre frase "Non vedo, non sento, non parlo", infatti, è la traduzione italiana del proverbio d'origine giapponese incarnato dalle tre scimmie sagge: Mizaru, Kikazaru e Iwazaru. E così Fagioli non vede, non sente e non parla. Concentrato sulla prossima partita. E che partita: domenica arriva la sua ex Juventus.