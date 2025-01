Christensen: "La Toscana è bella, ma io sono arrivato alla Salernitana motivato e con la voglia di riconquistare la Nazionale"

Dalla Fiorentina alla Salernitana, Oliver Christensen giocherà in prestito alla formazione campana fino alla fine di questa stagione.

“Sono molto motivato”

“Sono felice di essere qui e sono molto motivato - ha detto il portiere danese - E' un campionato molto difficile quello della Serie B. Non ci sono avversari facili, ma sono contento di essermi messo a disposizione e di avere la possibilità di giocare. Il calcio in Italia è incredibile, c'è tanta gente lo segue con passione. Voglio tornare a giocare con la Nazionale e giocare qui potrebbe aiutarmi”.

“La Toscana è bella ma ora…”

Intanto di prospetta il suo esordio contro il Pisa, una sorta di derby per lui che, per l'appunto, arriva dalla Fiorentina: "La Toscana è bella, ma non penso a questo, penso solo a giocare bene e a portare punti a casa. Che si giochi a Pisa o a Salerno è uguale, non dobbiamo cambiare atteggiamento e mentalità”.