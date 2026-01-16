Finalmente Edoardo Bove: il Watford lo aspetta per tornare a giocare. Presto la risoluzione con la Roma

Da quel maledetto 1° dicembre 2024, quando durante Fiorentina-Inter Edoardo Bove si è accasciato a terra al minuto 17, è passato oltre un anno. E in questo periodo, fatto di giorni in ospedale, installazione del defibrillatore sottocutaneo e ripresa della quotidianità, il centrocampista non ha mai ripreso a giocare a calcio a livello professionistico.

Dopo oltre un anno, Bove torna a giocare

Adesso, però, sembra finalmente essere arrivata l'opportunità giusta. Non sarà in Italia, dove il regolamento non gli consente di riprendere a giocare, ma Inghilterra, dove il dispositivo sottocutaneo non preclude le prestazioni a livello professionistico. Roma e Fiorentina, dunque, non rimarranno le uniche tappe della carriera di Bove, pronta a ricominciare.

Avventura in Inghilterra

Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani Bove dovrebbe completare e definire l'iter per la risoluzione del contratto con la Roma. Lo aspetta il Watford, che da giorni ha dichiarato il proprio totale interesse ed è pronto a trovare l'accordo con il centrocampista.