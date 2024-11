Nuovo infortunio per Calhanoglu, out con la Turchia: "Ho sentito dolore nello stesso punto, domani farò gli esami". E contro la Fiorentina...

È stato sostituito all'intervallo di Turchia-Galles Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter rientrato da poco da un infortunio. Lo stesso giocatore interista ha commentato nel post partita: "Ho recuperato da poco dopo un lungo infortunio e ho sentito un dolorino nello stesso punto. Domani faremo gli esami. Non mi sento ancora pronto al 100%, sono passate solo due settimane dal mio rientro e non ho voluto prendere rischi. Per questo ho chiesto il cambio. Ho poco tempo per riposare".

L'Inter al rientro giocherà contro il Verona, poi il Salisburgo in Champions e la Fiorentina in campionato. Da valutare le condizioni del top nerazzurro, con Montella, CT della Turchia che è fiducioso: “Speriamo di riaverlo in campo per il prossimo incontro”. La Turchia tornerà in campo contro il Montenegro martedì.