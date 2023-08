Un laterale dell'Empoli sondato anche dalla Fiorentina non vestirà il viola. Corsi si accorda con un club di Serie B

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Sampdoria ed Empoli sono vicine a chiudere per lo scambio di prestiti che porterà Bereszynski in Toscana e Stojanovic in blucerchiato.

Quest'ultimo, dopo l'infortunio di Niccolò Pierozzi, era stato anche accostato alla Fiorentina, con il club viola che poteva affidare a Vincenzo Italiano una riserva di esperienza come vice Dodo.

L'exploit di Kayode a Genova, invece, ha portato a rivalutare i piani e il terzino sloveno è dunque pronto a ripartire dalla Serie B, agli ordini di mister Andrea Pirlo. Fiorentina che resta in contatto con il club di Corsi per Tommaso Baldanzi, anche se la trattativa resta complicata.