"Questa Fiorentina è più forte dell'anno scorso. E vincere 4-1 a Marassi non era affatto scontato"

Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha commentato a Radio Bruno Toscana le ultime vicende di casa Fiorentina: “Vincere 4-1 in un ambiente come quello di Marassi non era scontato, il risultato non va ridimensionato solo perché il Genoa è stato inerme. La Fiorentina ha iniziato bene, come doveva fare, surclassando gli avversari e chiudendo subito la partita. Le difficoltà restano ma questa squadra è migliorata sotto diversi punti di vista”.

E poi sui nuovi acquisti: “Nzola è perfetto per il gioco di Italiano, si vede che l'ha voluto lui. Credo che il suo apporto sarà determinante così come quello di Arthur, che quando ha la palla tra i piedi trasmette sempre tranquillità ai compagni. Beltran e Infantino mi incuriosiscono molto, anche se devo ancora capire come ha intenzione di collocarli in campo Italiano. Ad ogni modo, quest'anno la Fiorentina mi sembra più forte rispetto alla scorsa stagione".