E' appena terminata Inter-Empoli, l'ultima gara di questo turno di Serie A, che aveva visto la Fiorentina perdere 2-1 contro il Milan sabato. A San Siro, i nerazzurri hanno sbloccato il match dopo pochi minuti grazie alla rete di Federico Dimarco, un bel sinistro all'angolino, su passaggio vincente di Bastoni.

Tutto facile per la capolista

Al minuto 80', poi, il raddoppio ha portato la firma di Alexis Sanchez, un gol a porta vuota dopo un bel cross di Dumfries. 2-0 il risultato finale e tre punti in saccoccia per Simone Inzaghi che allunga così in vetta, ristabilendo le distanze proprio sul Milan uscito vittorioso da Firenze. La Fiorentina chiude questo turno di campionato al decimo posto (sempre con una partita da recuperare):

La posizione della Fiorentina al termine di questa giornata (ma c'è ancora una gara da recuperare)

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Milan 65, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta* 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Cagliari 27, Verona 27, Empoli 25, Frosinone 25, Sassuolo 24, Salernitana 14. *una partita da recuperare