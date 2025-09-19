L'intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “A me interessa com'è percepito il momento all'interno del gruppo squadra e della società, e non penso che siano al bivio. E' stato un inizio di inciampi, deludente e inaspettato, che non deve avere un seguito. Il Como è una squadra giovane e frizzante, non è partito a bomba però nell'ultima partita li ho visti belli freschi e per la Fiorentina non sarà facile. Io penso che la società abbia fatto un ottimo lavoro sulle scelte anche umane dei giocatori, questa è una rosa di grossi personaggi, di ragazzi sani, non vedo mele marce o uno Zaniolo del caso”.

“I giocatori devono avere fame”

Poi ha aggiunto: “Nei giocatori ho bisogno di vedere la fame quando scendono in campo, è una forma di rispetto nei confronti delle persone che vanno allo stadio e lo fanno con fatica, visti i prezzi sempre più folli dei biglietti. Non mi basta che i giocatori lo dicano nelle interviste, lo devono fare in campo perché sono dei privilegiati. Arrivare in Serie A è un percorso lungo e di sacrificio, il calcio non è un mondo così semplice come la gente pensa, però i calciatori vivono delle vite parallele rispetto ai tifosi che si sacrificano per seguirli”.

“Il problema di Fagioli è Pioli”

Su Fagioli: “Se gli davi la maglia del Napoli e lo mettevi nel Napoli a fare il regista, sarebbe apparso come un grande giocatore. Nella Fiorentina non rende perché ha il vuoto intorno a lui, mancano le distanze, l'intensità, il supporto a chi riceve il pallone. Il problema non è di Fagioli ma è dell'allenatore, è Pioli che deve risolvere il problema. Detto questo, secondo me se migliora la tenuta atletica il centrocampo della Fiorentina può migliorare”.

“A centrocampo bisogna correre”

Sul centrocampo: “Fazzini-Nicolussi-Fagioli mi piace come opzione, ma devono pedalare. Se non c'è il movimento non si fa da nessuna parte, ma vi ricordate la prima Fiorentina di Montella? Aquilani non era certo un fulmine di guerra, ma in quel centrocampo faceva la differenza. Sohm è un giocatore di forza, di inserimento e di spinta, poi può fare anche il mediano ma le sue caratteristiche sono altre”.