Non solo un centrale ma anche un terzino? La Fiorentina bussa alla porta del Cagliari e in bilico c'è ancora Fortini

La possibilità sembra remota ma la Fiorentina oltre al famoso difensore centrale, potrebbe cercare anche un terzino destro e a conferma c'è il post di Gianluca Di Marzio che parla di Gabriele Zappa. Obiettivo primario del Napoli dopo il grave infortunio di Di Lorenzo ma sondato anche dalla Fiorentina: gli azzurri sono nettamente avanti ma il fatto che la società viola si sia interessata potrebbe avere a che fare con Fortini.

L'esterno toscano sembra destinato a rimanere ormai, visto il poco tempo rimasto ma molto teoricamente, i due avrebbero ruoli simili. Per altro in caso di permanenza confermata, con l'arrivo di Paratici la questione del rinnovo del classe 2006 tornerà d'attualità.