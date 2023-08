Migliorano le condizioni di due difensori del Genoa in vista della Fiorentina, ma rimangono in dubbio per l'esordio

Ci sono buone notizie per Alberto Gilardino a pochi giorni dall'esordio in Serie A contro la Fiorentina. Come riporta tuttomercatoweb.com, a inizio settimana il difensore del Genoa Mattia Bani è stato sottoposto agli esami clinici dopo l'infortunio, che hanno escluso lesioni muscolari.

Il giocatore fiorentino oggi è sceso in campo, ma dovrà smaltire il risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno da monitorare nelle prossime ore. Sempre per quanto riguarda il reparto difensivo, ci sono da registrare anche i miglioramenti di Davide Biraschi.