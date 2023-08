Arthur e la telefonata di Commisso: "Mi ha chiamato dopo il sì e mi ha detto..."

Nell'intervista rilasciata da Arthur Melo a La Nazione, c'è anche un passaggio che riguarda la telefonata intercorsa tra il nuovo centrocampista della Fiorentina e il numero uno viola.

"Se è vero che un attimo dopo il sì, ho ricevuto la chiamata di Commisso? Il presidente mi ha fatto i complimenti - ha detto Arthur - Era molto contento che avessi scelto la sua proposta. Ho parlato con lui e poi con tutti i dirigenti viola per stabilire quando vedersi per il contratto".

Entro pochi giorni i due avranno modo di vedersi per conoscersi di persona, perché Commisso dovrebbe arrivare in Italia a poche ore dall'esordio in campionato contro il Genoa.