Il centrocampista arrivato alla Fiorentina nel corso dell'estate, Arthur Melo, è molto ambizioso per la stagione che sta per cominciare.

“Io voglio vincere con la Fiorentina - ha detto a La Nazione - E abbiamo la possibilità di farlo. Ho visto la finale di Conference con il West Ham e già quella squadra meritava il successo, dunque la base è già buonissima. Altre ambizioni? Il piazzamento in Champions. Voglio andare in Champions e dobbiamo lottare per arrivare a questo traguardo. Mi aspetto una grande annata. Sono sincero”.

Poi parla anche dei sostenitori gigliati: “Il mio primo impatto con i tifosi viola risale al Fiorentina-Juventus di un paio di stagioni fa. Che è successo? Chiedetelo alla mia fidanzata, Carolina…Lei era in tribuna, in quello stadio pieno...Dopo la partita mi disse: ma hai visto che bolgia è Firenze? Poi aggiunse: che spettacolo, lì sono tutti ’matti’ per la squadra, ed è bellissimo. Bene, adesso ci sono io con quei tifosi e questo mi rende ancora più forte”.