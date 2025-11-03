Arriva qualche novità dal Viola Park, dove la Fiorentina è in ritiro da ieri dopo la sconfitta contro il Lecce. Mentre i giocatori si preparano a tornare in campo per una sessione di defaticamento, i dirigenti viola trattano no stop per la risoluzione del contratto di Pioli. Ma l'accordo ancora non c'è.

Il punto

Non è chiaro chi seguirà l'allenamento dei giocatori, con la sessione che non sarà in ogni caso particolarmente elaborata, ma soltanto di scarico dopo l'impegno di ieri. Probabile che l'allenamento sia seguito dallo staff di Pioli (non il tecnico). Sostanziali novità invece arrivano sulle volontà della Fiorentina. Secondo quanto appreso, la società viola vorrebbe annunciare entro stasera sia il nuovo allenatore che il nuovo direttore sportivo.

Ore cruciali

Sono dunque ore cruciali queste per capire quale sarà il futuro della Fiorentina. In ogni caso, tutto passa per l'addio di Pioli. Ancora non ci sono accordi sulle cifre, si continua a trattare.