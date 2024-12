L'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina al Franchi, valida per gli Ottavi di Finale.

"Stavo guardando Fiorentina-Inter e le immagini sono state un po' devastanti. Il pensiero è andato anche alla famiglia di Bove e ai compagni di squadra. Ci auguriamo che sia stato solo un grande spavento e possa uscire il prima possibile dall'ospedale. Per fortuna la salute del ragazzo va a migliorare. Siamo felici di giocare questa partita perchè vuol dire che Bove sta bene, anche se avevamo dato disponibilità a non giocare. Sono molto vicino a Pradè che mi è stato molto vicino dal punto di vista umano quando sono stato in difficoltà".

‘Giocherà chi ha avuto meno spazio, ci sarà bisogno di tutti nel corso dell’anno'

“Chiaro che la Coppa Italia per la Fiorentina vista la completezza della sua rosa possa essere un obiettivo, per noi ha importanza ma per altri motivi. Giocherà chi ha giocato meno, come già accaduto col Torino. Nell'arco del campionato c'è bisogno di tutti e queste gare servono anche per capire a che punto sono altri ragazzi, su chi si può contare. Molto probabilmente Sambia partirà dall'inizio, così come Esposito, che è stato fuori per infortunio. Marianucci giocherà, Belardinelli farà parte della partita, vedremo con quale minutaggio. In porta ci sarà Seghetti. È sempre un derby, sotto l'aspetto motivazionale avremo di fronte una squadra che darà più del 100%, dovremo andare concentrati in campo, per fare la prestazione e fare risultato”.

'È una Fiorentina diversa rispetto a quella che abbiamo trovato in campionato'

“Avevo sottolineato il mercato della Fiorentina prima della partita di campionato. Allora i viola erano in difficoltà, l'allenatore è stato bravissimo a sistemare alcune cose e far vedere il reale valore della rosa. Affrontiamo una squadra diversa a quella trovata in campionato, che viene da 8 vittorie consecutive e viene da un momento positivo. Servirà quanto fatto finora, andare in campo con la massima determinazione. Abbiamo raggiunto numeri pazzeschi e speso molto nelle ultime gare, farei più cambi possibile se potessi, anche in vista delle prossime gare contro Verona e Torino in campionato”.