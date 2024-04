E' ancora semifinale di Conference per la Fiorentina! L'Aston Villa se la vede bruttissima ma la sfanga ai rigori sul Lille

Doveva essere molto più semplice sulla carta, almeno al momento del sorteggio, ma la Fiorentina è riuscita comunque a passare il turno in Conference, eliminando il Viktoria Plzen e raggiungendo ancora una volta le semifinali. Il 2-0 ai supplementari firmato Gonzalez e Biraghi fa sorridere Italiano.

Sempre alle 18.45 si giocava anche l'altro grande match di giornata, tra Lille e Aston Villa: 2-1 per i francesi e partita ai rigori. Yazici e Andre per il Lille, Cash in extremis per i Villans. Ai rigori poi protagonista Dibu Martinez che para i rigori di Bentaleb e Andre.