La Lazio si sbarazza agilmente del Sassuolo e mette nel mirino la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita del Mapei Stadium tra Sassuolo e Lazio. Agile vittoria dei biancocelesti che hanno vinto la gara per 0-2, grazie alle reti siglate nel primo tempo da Felipe Anderson e Luis Alberto. Nella ripresa brivido per la Lazio, con un rosso tolto a Provedel solo dal VAR per una palla presa con le mani al limite dell'area di rigore. Tre i legni della squadra capitolina, a legittimare la vittoria: nel primo tempo con Romagnoli e nel secondo con Cataldi e Zaccagni.

Tre punti che permettono alla Lazio di Sarri di rimontare qualche posizione in classifica, in attesa delle partite delle altre e della prossima gara proprio contro la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 22, Milan 21, Juventus 17, Fiorentina 17, Napoli 17, Atalanta 13, Lazio 13, Lecce 12, Monza 12, Frosinone 12, Bologna 11, Roma 11, Sassuolo 10, Torino 9, Genoa 8, Verona 8, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2.